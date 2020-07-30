Политика

Lenta.ruLenta.ruКравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
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Кравчук возглавит делегацию Киева на переговорах по Донбассу

Газета.Ru07:57

Кравчука утвердили главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу

РИА Новости09:11

Зеленский назначил Кравчука главой делегации Киева в контактной группе

ТАСС08:48

Зеленский уполномочил Кравчука возглавить делегацию Киева в группе по Донбассу

Известия09:14

Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в составе ТКГ

REGNUM07:42

Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Минске

ИА Красная Весна07:36

Кравчук готов возглавить контактную группу по урегулированию в Донбассе

Национальная служба новостейвчера в 08:59
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

RT на русском 08:05
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Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
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Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Происшествия

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
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Политика

Лукашенко отдаляется от России из-за визита Помпео

В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.
Рамблер 08:10
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Общество

Высокинский уволил вице-мэра Баранова

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский уволил своего заместителя по социальным вопросам Дмитрия Баранова.
Политсовет 07:34
2
Общество

Названа самая популярная книга в российских колониях

Роман Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением среди заключенных в России, статистику приводит ФСИН, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 08:49
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов

РБК 08:19
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Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
5
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Происшествия

Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Футбол

Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

34-летняя Елена уволилась с работы ради переезда на постоянное место жительства на родину супруга Фабио в Италию.
Evo-rus.com 04:06
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Политика

Почему хабаровские протесты скоро закончатся

Президент Путин не комментирует события в регионе — не считая беседы с Михаилом Дегтяревым, когда он назвал предстоящую ему работу в Хабаровске "работой в прямом смысле слова в интересах людей".
РИА Новости 01:00
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
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Технологии

TikTok выделит более 2 млрд долларов на выплаты авторам видео

Сервис TikTok объявил о решении выделить на поддержку создателей оригинального контента более $2 млрд в течение следующих трёх лет, так как он уже практически на равных сражается за лидерство на рынке с конкурентами из США Instagram и YouTube.
3DNews 09:13
Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
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Финансы

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Происшествия

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
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