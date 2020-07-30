Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

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