Экс-президент Украины в эфире НСН опроверг мнение, что Киев боится возвращать Донбасс. Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ».

с чего всё началось

Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории.

"Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", — заключил он. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года.

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