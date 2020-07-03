Политика
РИА НовостиКравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
"Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", — заключил он. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года.
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Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории.
— Леонид Кравчук, политикURA.Ru вчера в 21:02
с чего всё началось
Экс-президент Украины в эфире НСН опроверг мнение, что Киев боится возвращать Донбасс. Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ».Национальная служба новостейвчера в 10:17
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