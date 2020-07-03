Экс-президент Украины в эфире НСН опроверг мнение, что Киев боится возвращать Донбасс. Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ».

с чего всё началось

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями. Такое мнение выразил первый президент страны Леонид Кравчук в эфире НСН.

Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

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