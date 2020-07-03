Политика

РБКРБККравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями. Такое мнение выразил первый президент страны Леонид Кравчук в эфире НСН.
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Кравчук: Россия поможет Украине восстановить Донбасс

Экс-президент Украины в эфире НСН опроверг мнение, что Киев боится возвращать Донбасс. Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ».
Национальная служба новостейвчера в 10:17

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Кравчук надеется на помощь России в восстановлении Донбасса

РЕН ТВ00:43

Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

РБКвчера в 22:51

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

РИА Новостивчера в 19:57

На Украине рассчитывают на помощь РФ в восстановлении Донбасса

URA.Ruвчера в 21:02

Кравчук: восстановить Донбасс Украине поможет именно Россия

Московский Комсомолецвчера в 20:45

Кравчук сообщил, что Москва «поможет» Киеву восстановить Донбасс

News.ruвчера в 20:44

Кравчук надеется на помощь России в восстановлении Донбасса

Известиявчера в 21:42
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Политика

Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост вчера в 03:05
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Музыка

Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Фотосессия». Премьера видео состоялась в ночь с четверга на пятницу, 3 июля.
Мойка78 вчера в 20:18
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
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Гаджеты

BMW обновляет программное обеспечение

Автомобили 5 серии получат новую функцию в виде Apple Digital Key.
Car.ru вчера в 14:38
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
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Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском вчера в 09:23
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Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку.
РИА Новости вчера в 21:05
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Футбол

«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт вчера в 17:58
Политика

Пелоси призвала к немедленному введению новых антироссийских санкций

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости немедленно ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре страны с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).
Международная жизнь вчера в 04:15
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Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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Политика

США призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России надо закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».
Коммерсантъ 01:34
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Наука

Создана формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:23
Общество

В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов

Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Goroday.ru вчера в 22:44
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Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Путешествия

Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж

Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
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Политика

Мураев заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что власти Украины переживают из-за возможного возвращения Донбасса.
Live24 вчера в 01:16
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Здоровье

Прокуратура проверят ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 01:27
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Происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Политика

Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия вчера в 20:00
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Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
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