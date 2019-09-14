с чего всё началось

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info.

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

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Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

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Шоу-бизнес Заворотнюк частично парализовало на фоне рака мозга Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.

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Культура Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале» На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.

Политика Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских В Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции при сокращении штата ведомства.

Происшествия Рабочий погиб при строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту «По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка», – сообщает Крыминформ.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Политика «Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое исчезновение Только что избранный депутатом Мосгордумы справедливоросс Александр Соловьев, в существовании которого усомнился основатель ФБК Алексей Навальный, рассказал РБК о своей кампании.

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Армия и оружие Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.

Энергетика Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Шоу-бизнес В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию «Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», — отметил Легойда.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Шоу-бизнес Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова.

Происшествия В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.