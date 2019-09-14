с чего всё началось

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info.

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

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