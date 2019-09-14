Политика
РИА НовостиКравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Bihus.info сообщил, что в 1991 году во время референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости» страны украинцы выступали за союзное с РФ государство.Аргументы и Факты02:38
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Политика
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