Политика
РИА НовостиКравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info.
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То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве.
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Вечерняя Москва вчера в 20:45
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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
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Шоу-бизнес
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В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
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Политика
Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
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Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прошедшие выборы в Абхазии показали, что эти республики состоялись как государства.
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Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.
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Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
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