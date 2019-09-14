Политика
РИА НовостиКравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство. Соответствующее заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Bihus.info сообщил, что в 1991 году во время референдума о подтверждении «Акта провозглашения независимости» страны украинцы выступали за союзное с РФ государство.Аргументы и Факты02:38
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Коммерсантъ вчера в 20:04
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Росстат рассказал об увеличении числа россиян старше 100 лет
По статистике ведомства, на 1 января этого года в России проживало 20582 человека, переступивших эту отметку.
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МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
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Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
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Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
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В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
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Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания вчера в 13:34
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Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
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Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
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Газета.Ru 11 сентября в 10:19
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ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
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До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
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