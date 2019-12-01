Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

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На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, которое перевозит другие плавсредства.
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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
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Пылевые бури выкачивают воду с Марса

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Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

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