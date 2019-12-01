Политика
РИА НовостиКравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков прокомментировал заявление Кравчука о появлении Украины раньше России
Московский Комсомолец18:08
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл финальный этап «Формулы-1» в Абу-Даби
Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу в финальном, 21-м Гран-при чемпионата «Формула-1» на трассе в Абу-Даби.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Здоровье
Нарколог поделился советами о правильном употреблении алкоголя
На портале Mail.ru нарколог Рустам Ельтежин дал несколько советов о том, как подготовить организм к приему алкоголя и помочь ему справиться с задачей по его перевариванию без особых потерь.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Игры
Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Общество
На сахалинской ГРЭС-2 после пуска отключился второй энергоблок
Музыка
Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram фотографии со съёмок клипа «Frau&Mann» для группы Lindemann.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы
Политика
Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Армия и оружие
Масштабные киберучения НАТО начинаются в Эстонии
В Эстонии с понедельника начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Происшествия
Глава Бурятии предложил помощь пострадавшим в крупном ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в рухнувшем с моста автобусе погибли 19 человек Накануне днём, 1 декабря, в Забайкальском крае слетел с моста на лёд замёрзшей реки Куэнгу рейсовый автобус "Чита-Сретенск".
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Игры
Сценарист Cyberpunk 2077: «Мы написали два толстых тома диалогов»
Главный сценарист Cyberpunk 2077 Марцин Блаха поделился подробностями о работе над игрой.