Политика
РИА НовостиКравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Наука
Почему мужчины болеют раком чаще женщин
Исследователи из австралийского Онкологического центра Питера Маккаллама решили выяснить, почему мужчины страдают от онкологических заболеваний чаще, чем женщины – если, конечно, не брать в расчёт опухоли, связанные с половой системой (в том смысле, что рака шейки матки у мужчин просто быть не может).
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Технологии
«Лицензию» Windows 7 можно до сих пор бесплатно обновить до Windows 10
Владельцы компьютеров под управлением лицензионных версий операционных систем Windows 7 и Windows 8.1, несмотря на то, что их поддержка прекращена, могут бесплатно обновить их до Windows 10.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Происшествия
В тоннеле петербургского метро поймали двух зацеперов
Сотрудникам Петербургского метрополитена удалось задержать двух нарушителей, из-за которых пришлось обесточить часть Фрунзенско-Приморской линии.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
Шоу-бизнес
Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
Космос
Роскосмос показал фото финальной сборки ракет «Союз-2»
Роскосмос опубликовал фотографии финального этапа сборки ракет «Союз-2» в ракетно-космическом центре «Прогресс».
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Наука
Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей
Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Политика
Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Технологии
Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв
Группа прорыва В 1999 году научная группа Джоу-Шэнь Цая и Ясунобу Накамуры из японской компании NEC, объявила о первых успешных манипуляциях со сверхпроводящим кубитом — квантовым битом, доказав таким образом, что из него можно создать квантовый компьютер.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Наука
Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов
Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.
Автоспорт
Майкл Маси о проблеме с работой DRS: «Упал сервер с данными»
Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о причинах некорректной работы DRS на Гран-при Абу-Даби.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.