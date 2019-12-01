Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Наука Почему мужчины болеют раком чаще женщин Исследователи из австралийского Онкологического центра Питера Маккаллама решили выяснить, почему мужчины страдают от онкологических заболеваний чаще, чем женщины – если, конечно, не брать в расчёт опухоли, связанные с половой системой (в том смысле, что рака шейки матки у мужчин просто быть не может).

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Политика Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.

Технологии Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв Группа прорыва В 1999 году научная группа Джоу-Шэнь Цая и Ясунобу Накамуры из японской компании NEC, объявила о первых успешных манипуляциях со сверхпроводящим кубитом — квантовым битом, доказав таким образом, что из него можно создать квантовый компьютер.