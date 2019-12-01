Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Кравчук предложил ответить России концепцией «украинского княжества»

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Кравчук заявил о появлении Украины задолго до России

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Кравчук заявил, что «украинское княжество» появилось раньше России

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Кравчук поведал об «украинском княжестве»

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"Триста лет!": Экс-президент Кравчук сравнил Россию с "украинским княжеством"

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Кравчук: «украинское княжество» возникло раньше России

Московский Комсомолец12:59

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

РИА Новости12:14
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Футбол

Дзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»

Газета.Ru 15:55
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК 29 ноября в 17:12
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Здоровье

Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска

Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Газета.Ru 02:00
Общество

Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Стало известно, куда ушла Юлия Михалкова из «Уральских пельменей»

Экспресс газета 12:31
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Футбол

Леонид Слуцкий покинул «Витесс»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».
Свободная Пресса 29 ноября в 16:43
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ

Газета.Ru вчера в 02:53
Политика

Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда.
Lenta.ru 14:29
Политика

Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Газета.Ru 15:34
Футбол

Александр Бубнов: «Интрига чемпионской гонки умерла»

Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги центральных матчей 18-го тура российской премьер-лиги, состоявшихся в воскресенье.
Sportbox.RU 14:09
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru 12:06
Футбол

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Спорт-Экспресс 07:26
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 04:27
Общество

Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком

Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
iReactor 15:29
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

В Токио прошел митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, сообщило японское общественное телевидение.
Газета.Ru 14:10
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Космос

Science (США): смелый космический проект по доставке грунта с Марса воплощается (Science)

После долгих лет мечтаний и надежд проект Mars Sample Return (MRS) стоимостью семь миллиардов долларов, разработанный совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), наконец, обретает форму.
ИноСМИ 16:25
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru 29 ноября в 17:38
Шоу-бизнес

Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди

Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Актуальные Новости вчера в 23:58
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru 12:06
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Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD

Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости 10:21
Шоу-бизнес

Бывшая жена короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз

РБК 15:15
Политика

Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»

В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Lenta.ru 15:01
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