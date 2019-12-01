Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Здоровье Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.

Футбол Леонид Слуцкий покинул «Витесс» Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».

Политика Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда.

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Футбол Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

Общество Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.