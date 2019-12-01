Политика

РИА НовостиРИА НовостиКравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Кравчук поведал об «украинском княжестве»

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"Триста лет!": Экс-президент Кравчук сравнил Россию с "украинским княжеством"

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Московский Комсомолец12:59

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

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В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Коммерсантъ 17:35
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В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
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Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
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Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
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Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
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Политика

Саакашвили назвал ошибкой свой отъезд из Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что совершил ошибку, покинув родину. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи».
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В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов

В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
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Названы четыре главных врага здоровых сосудов

Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
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Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

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Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
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Транзит газа не станет темой переговоров в нормандском формате

В середине ноября стало известно, что 9 декабря в Париже пройдет встреча в нормандском формате.
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Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
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Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России

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Группа Pussycat Dolls возвращается

Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.
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Рассекречен обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLB

Немецкий автомобильный гигант Mercedes официально представил обновленную версию кроссовера Mercedes GLB.
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В России резко снизилась минимальная цена на iPhone

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Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

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