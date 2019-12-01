Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

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