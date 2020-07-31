с чего всё началось

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

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