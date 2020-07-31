Политика
Российская газетаКравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук, ранее возглавивший делегацию от Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта, сообщает РБК-Украина.Аргументы и Факты02:02
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Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
RT на русском 05:18
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
Известия вчера в 13:30
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:10
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Происшествия
Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта
Известия вчера в 09:07
Общество
«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
Экономика
Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 02:15
Политика
В Думе назвали условие для начала официальных поставок оружия в Донбасс
Депутат объяснил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны "может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия".
Интерфакс 03:37
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва вчера в 12:16
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Наука
Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей
Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 29 июля в 14:06
Футбол
ЦСКА близок к возвращению Бекао
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42