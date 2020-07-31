Политика
РБККравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
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Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
ФАН 29 июля в 11:04
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» провёл стрельбы новыми ракетами
Воздушную цель в небе над Чёрным морем обнаружил экипаж фрегата «Адмирал Эссен».
Вести.Севастополь вчера в 08:33
Здоровье
В Свердловской области третий день снижается число зараженных коронавирусом за сутки
За сутки умерли шесть зараженных. Таким образом, всего в Свердловской области от коронавируса погибли 270 человек.
66.ru 03:32
Общество
В Курганской области выявили 33 новых случая коронавируса
В Курганской области выявили 33 новых случая коронавируса. На 31 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 33 новых случая COVID-19.
Уральский меридиан 05:48
Происшествия
В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО
В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 04:15
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 03:06
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП с маршруткой в Крыму находятся в реанимации
Четыре человека, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Крыму, находятся в реанимации.
ТАСС 05:58
Политика
Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 29 июля в 07:10
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Происшествия
Чиновника из Белогорска признали виновным в получении взятки
Чиновника из Белогорска признали виновным в получении взятки в крупном размере.
ИА Порт Амур 05:34
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 87,29 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,036 рубля — до 87,2889 рубля, курс доллара увеличился на 6,28 копейки — до 73,4261 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:55
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по игре Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме. Сюжет будет основан на известной стелс-экшен-игре Splinter Cell.
Piter.tv 04:16
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Общество
В Хабаровске 20-й день подряд митинговали в поддержку Фургала
В четверг в Хабаровске отмечали своеобразный "юбилей" - в городе двадцатый день подряд продолжаются массовые выступления горожан в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Байкал24 вчера в 17:36
Политика
Киев выступил за сохранение «нормандского формата»
Украинские власти считают необходимым продолжить работу в рамках «нормандского формата» и дальше вести переговоры по Минским соглашениям, призванным урегулировать ситуацию в Донбассе.
Дума ТВ 05:23
Армия и оружие
В Армении обвинили Азербайджан в 15 нарушениях перемирия за сутки
Московский Комсомолец вчера в 01:54
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург вчера в 06:03
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон
Россияне, которых задержали в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:14
Космос
Военные США готовятся к падению астероида на Землю после сообщений NASA
Специалисты готовились к падению крупных небесных тел в апреле и именно поэтому организовали карантин.
Общественная служба новостей вчера в 09:29
Здоровье
COVID. В Серове и Карпинске вновь выявлены заболевшие
Диагноз подтвердился у жителей 32 муниципалитетов области. В этот список вновь попали Серов (+3) и Карпинск (+2).
Глобус (г. Серов) 04:26
Здоровье
В Свердловской области планируется привить больше 2,3 миллиона человек
По предварительным данным, которые озвучил сегодня губернатор Евгений Куйвашев, прививки поставят больше 2,3 миллиона человек.
Телеканал ОТВ вчера в 10:54
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Происшествия
Найдена затонувшая в Керченском проливе бронемашина
Бронемашина затонула при форсировании Керченского пролива 25 июля.
Победа РФ 05:06
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
Вспышка коронавируса произошла на шахте в Кузбассе
16 случаев заражения COVID-19 выявили специалисты на шахте "Березовская".
Avoka.do вчера в 23:23