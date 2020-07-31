Политика
Российская газетаКравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук, ранее возглавивший делегацию от Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта, сообщает РБК-Украина.Аргументы и Факты02:02
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Происшествия
Из желудка тюменки достали вилку
Тюменка продолжает лечиться в хирургическом отделении.
Российская газета 01:50
Общество
В Томской области ограничения из-за коронавируса продлили до осени
В Томской области ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, продлеваются до 31 августа.
РБК 02:00
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
Известия 02:23
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru вчера в 03:42
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием россиян в Белоруссии
Задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых правоохранительные органы республики считают сотрудниками частной военной компании Вагнера, является чрезвычайным происшествием.
Профиль 29 июля в 12:39
Общество
Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще
Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 29 июля в 07:53
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Космос
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
Газета.Ru вчера в 17:40
Экономика
Мантуров оценил снижение промпроизводства в РФ в 4-5%
Промпроизводство в России по итогам 2020 года может снизиться на 4–5% при сохранении июньской динамики или даже остаться примерно на уровне 2019 года, если не будет второй волны коронавируса.
Известия 02:27
Происшествия
Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова
Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Общество
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Дегтярев планирует отчитаться перед президентом в конце августа
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 00:36
Гаджеты
Появилась информация о трех новых смартфонах Nokia
Информатор сообщает, что это телефон 2.4 на базе процессора MediaTek Helio P22, отличающийся 2 оновными объективами на 2 и 13 Мп, вырезом под фронталку, а также 6,5-дюймовым экраном с HD-разрешением.
Evo-rus.com 02:10