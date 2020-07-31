Политика

Российская газетаРоссийская газетаКравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук, ранее возглавивший делегацию от Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта, сообщает РБК-Украина
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