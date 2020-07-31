с чего всё началось

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

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Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10 Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. 759

Футбол Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 202

Футбол Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM. 1

Киберспорт FlyToMoon уступила OG и покинула OGA Dota Pit OG победила FlyToMoon со счетом 2:0 в третьем раунде нижней сетки плей-офф OGA Dota Pit.

Футбол Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.

Футбол «Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства "Манчестер Сити" мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления "горожан" Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.

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Общество ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле. 15

Общество В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.