Политика
Российская газетаКравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас самое время переходить от слов к делу.
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с чего всё началось
Первый президент Украины Леонид Кравчук, ранее возглавивший делегацию от Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта, сообщает РБК-Украина.Аргументы и Факты02:02
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Единоборства
Чимаев и Фергюсон бросили вызов Макгрегору, Конор согласился
Allboxing.ru вчера в 22:29
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 29 июля в 06:08
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
Космос
Ещё один космический интернет: Amazon получила разрешение на запуск более 3200 интернет-спутников
Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала в четверг интернет-компании Amazon разрешение на реализацию проекта Kuiper, в рамках которого будет выведено на орбиту 3236 спутников для создания глобальной спутниковой сети по обеспечению широкополосного доступа в Интернет жителям удалённых регионов Земли.
3DNews 02:25
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
Общество
Страховщики смогут назначать персональные тарифы ОСАГО
С 24 августа страховщики смогут назначать водителям персональные тарифы ОСАГО. Вступают в силу соответствующие поправки.
Kaluga-poisk.ru 02:47
Единоборства
Челохсаев победил Шахназаряна в Минске, Сироткин нокаутировал Карпеца
Матч ТВ вчера в 16:19
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга назвал поспешным «закон о наливайках»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты заксобрания поторопились с принятием так называемого «закона о наливайках», который запрещает размещать заведения площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах, передает «Фонтанка».
Дождь 01:54
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10
Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
Футбол
Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу
Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Футбол
Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд
Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
Футбол
«Барселона» предложила контакт нападающему «Челси» Виллиану
"Барселона" предложила контракт нападающему лондонского "Челси" Виллиану, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 02:40
Киберспорт
FlyToMoon уступила OG и покинула OGA Dota Pit
OG победила FlyToMoon со счетом 2:0 в третьем раунде нижней сетки плей-офф OGA Dota Pit.
Cyber.sports.ru 29 июля в 15:11
Футбол
Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.
РИА Новости 03:40
Футбол
«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства
"Манчестер Сити" мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления "горожан" Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.
Soccer.ru вчера в 15:44
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Авто
Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар
Компания Lamborghini представила новый трековый суперкар Essenza SCV12, который был разработан гоночным подразделением Squadro Corse.
Тарантас Ньюс вчера в 01:47
Общество
За сутки в России выявлено 5482 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 5482 случая коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждён 839 981 случай заболевания COVID-19.
RT на русском 03:32
Общество
ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе
По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
Lenta.ru вчера в 07:18
Фигурное катание
Трусова объяснила свой переход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 10:51
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Live24 вчера в 04:48