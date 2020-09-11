Политика

Взгляд.руВзгляд.руКравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно, заявил руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
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Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях

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Кравчук назвал Минские соглашения невыполнимыми

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«Они не будут выполнены». Кравчук оценил перспективы Минских соглашений

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Кравчук заявил о невозможности выполнить минские соглашения

Lenta.ru13:27
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В Charite заявили, что не передавали СМИ информацию о Навальном

В пресс-службе немецкой клиники Charite прокомментировали статью Der Spiegel о том, что Алексей Навальный полностью пришел в сознание и вновь может говорить.
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Вопрос о встрече лидеров стран "нормандского формата" в Берлине даже не обсуждался, сообщил журналистам замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
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Авто

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Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
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После коронавируса люди могут испытывать долгосрочные нарушения сна

Ученые из Парижского университета рассказали о последствиях пациентов, успешно перенесших коронавирус.
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Политика

В ЕС пригрозили расширить санкции против Белоруссии

Глава Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил расширить санкции против в Белоруссии.
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Украина готовится к сезону гриппа, поэтому решила разработать тест-систему, позволяющую определять с помощью единственного образца, чем болен человек.
Украина.ру 03:51
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Mercedes-Benz опубликовала цены на новый седан E-Class

Компания Mercedes-Benz объявила цены на все комплектации нового седана Mercedes-Benz E-Class, чей дебют на мировом рынке состоится до конца 2020 года.
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Наверняка многих удивляет, что клубы АПЛ разбрасываются сотнями миллионов («Челси» и «Ман Сити» точно не стесняются), а «Ливерпуль» не готов платить какие-то 30 за Тиаго – одного из лучших полузащитников мира.
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Адвокат Ефремова сказал, что его нельзя уволить

Юрист пояснил, что он не является подчинённым Ефремова, поэтому тот не может уволить его, а лишь может отказаться от его услуг.
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Российский МИД рассказал о сложностях интеграции России и Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что логично, что процесс интеграции Белоруссии и России идёт небыстро, пишет «МК».
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Армия и оружие

Россия получит «электромагнитную» МБР, способную привести в ужас США

В настоящее время российские военные инженеры работают над электромагнитным оружием.
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СК возбудил дело по факту истязаний ребенка в Сибири

Газета.Ru 13:45
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Общество

Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы России

Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
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Литва признала избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую

Сейм Литвы принял соответствующую резолюцию, а президент подтвердил эту позицию.
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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Десной» в чемпионате Украины

Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с черниговской "Десной" во 2-м туре чемпионата Украины.
РИА Новости 14:17
Происшествия

В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот

Легкомоторный самолет «Бекас Х-32» потерпел крушение вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области, пилот воздушного судна погиб.
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«Бордо» и «Лион» сыграли вничью

«Бордо» сыграл вничью с «Лионом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции.
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Общество

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
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Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати

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Александр Вучич, президент Сербии, считает, что покупка сжиженного природного газа невыгодна вместо дешевого российского газа.
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Звезда отметила, что причины закрытия Comedy Woman ей неизвестны.
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Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов

Страны Вышеградской группы представят на ближайшем заседании Евросовета пакет мер по поддержке народа Белоруссии.
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Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные

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МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — цитирует агентство заявление ведомства.
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Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S

Аналогично и на Xbox Series X. У Xbox Series S заявлено 10 ГБ RAM, но только 8 из них работают при 224 гигабайтах в секунду, тогда как оставшиеся 2 — при 56 ГБ/сек.
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