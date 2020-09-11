Политика
Взгляд.руКравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения
Выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно, заявил руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
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Общество
В Charite заявили, что не передавали СМИ информацию о Навальном
В пресс-службе немецкой клиники Charite прокомментировали статью Der Spiegel о том, что Алексей Навальный полностью пришел в сознание и вновь может говорить.
РЕН ТВ вчера в 05:32
Политика
Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах «нормандской четверки»
Вопрос о встрече лидеров стран "нормандского формата" в Берлине даже не обсуждался, сообщил журналистам замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
Интерфакс 15:02
Авто
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada
Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили 13:51
Наука
После коронавируса люди могут испытывать долгосрочные нарушения сна
Ученые из Парижского университета рассказали о последствиях пациентов, успешно перенесших коронавирус.
МедиаПоток 09:40
Политика
В ЕС пригрозили расширить санкции против Белоруссии
Глава Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил расширить санкции против в Белоруссии.
Lenta.ru 16:57
Здоровье
На Украине разрабатывают тест, который позволит отличить грипп от коронавируса
Украина готовится к сезону гриппа, поэтому решила разработать тест-систему, позволяющую определять с помощью единственного образца, чем болен человек.
Украина.ру 03:51
Авто
Mercedes-Benz опубликовала цены на новый седан E-Class
Компания Mercedes-Benz объявила цены на все комплектации нового седана Mercedes-Benz E-Class, чей дебют на мировом рынке состоится до конца 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 15:04
Футбол
«Ливерпуль» не хочет платить 30 млн за Тиаго. Не удивляйтесь, просто у клуба особое отношение к деньгам
Наверняка многих удивляет, что клубы АПЛ разбрасываются сотнями миллионов («Челси» и «Ман Сити» точно не стесняются), а «Ливерпуль» не готов платить какие-то 30 за Тиаго – одного из лучших полузащитников мира.
Sports.ru 15:03
Общество
Адвокат Ефремова сказал, что его нельзя уволить
Юрист пояснил, что он не является подчинённым Ефремова, поэтому тот не может уволить его, а лишь может отказаться от его услуг.
Ореанда-Новости 16:03
Политика
Российский МИД рассказал о сложностях интеграции России и Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что логично, что процесс интеграции Белоруссии и России идёт небыстро, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16:23
Армия и оружие
Россия получит «электромагнитную» МБР, способную привести в ужас США
В настоящее время российские военные инженеры работают над электромагнитным оружием.
ГЛАС.RU 03:17
Общество
Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы России
Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
ТАСС 17:01
Общество
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, перевели из карантинной камеры в обычную.
Российская газета 15:31
Политика
Литва признала избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую
Сейм Литвы принял соответствующую резолюцию, а президент подтвердил эту позицию.
Эхо Москвы 13:03
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Десной» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с черниговской "Десной" во 2-м туре чемпионата Украины.
РИА Новости 14:17
Происшествия
В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Легкомоторный самолет «Бекас Х-32» потерпел крушение вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области, пилот воздушного судна погиб.
Коммерсантъ 15:19
Футбол
«Бордо» и «Лион» сыграли вничью
«Бордо» сыграл вничью с «Лионом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 16:51
Общество
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Рэпер со своей мамой Симоной Юнусовой и дочерью Алисой отдыхал в Греции, а первая вице-мисс Россия-2014 с 10-месячным сыном Ратмиром проводила время у отца Тимати во Франции.
Газета.Ru 07:38
Армия и оружие
«Секретное» оружие Дональда Трампа разоблачили в США
Американский лидер Дональд Трамп, говоря о "невероятных" ядерных системах США, скорее всего, имел в виду модифицированную боеголовку W76-2, говорится в материале Popular Mechanics.
Газета.Ru 17:05
Политика
Вучич заявил, что покупать СПГ вместо российского газа бессмысленно
Александр Вучич, президент Сербии, считает, что покупка сжиженного природного газа невыгодна вместо дешевого российского газа.
ToDay News Ufa 14:07
Культура
Надежда Ангарская объявила о закрытии Comedy Woman
Звезда отметила, что причины закрытия Comedy Woman ей неизвестны.
News-24.ru 06:12
Политика
Вишеградская группа представит на саммите ЕС пакет поддержки белорусов
Страны Вышеградской группы представят на ближайшем заседании Евросовета пакет мер по поддержке народа Белоруссии.
Известия 10:17
Кино
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Невские Новости 09 сентября в 22:20
Шоу-бизнес
Шоумен Шепелев заявил о главном минусе романа с Жанной Фриске
В интервью YouTube-каналу "Макарена" Шепелев признался, что испытал настоящий шок, когда к нему пришло осознание популярности Жанны Фриске.
ПолитРоссия 11:33
Политика
МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе
«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — цитирует агентство заявление ведомства.
RT на русском 14:43
Игры
Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S
Аналогично и на Xbox Series X. У Xbox Series S заявлено 10 ГБ RAM, но только 8 из них работают при 224 гигабайтах в секунду, тогда как оставшиеся 2 — при 56 ГБ/сек.
Игромания.ру 05:00
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в результате пожаров на западе США
Российская газета вчера в 21:52