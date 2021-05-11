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Кравцов доложил Путину о встречах в Казани с учителями и родителями школьников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике

С чего всё началось

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, позже «по итогам случившегося министерством [просвещения] будут сформулированы рекомендации», сообщает
 РИА «Новости».

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