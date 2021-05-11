Глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Видео Фото Интересное видео Москва 24 Известия Русская Планета Мой Брянск НТВ Москва 24 РЕН ТВ Известия ТК Звезда Комсомольская правда Мой Брянск Life.ru Комсомольская правда Коммерсантъ ТВ Центр НТВ ТК Звезда Москва 24

С чего всё началось Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, позже «по итогам случившегося министерством [просвещения] будут сформулированы рекомендации», сообщает РИА «Новости». Русская Планета 18:01