Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но традиционные занятия будут, будет проведена дезинфекция школ, будет термометрия на входе…

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

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