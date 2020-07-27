Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но традиционные занятия будут, будет проведена дезинфекция школ, будет термометрия на входе…

Первые две недели после начала учебного года, до середины сентября, в каждой российской школе будет находиться медработник. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, будет проведена дезинфекция школ, а также использоваться определенные средства защиты.

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Политика Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Общество Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение. 124

Космос NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 156

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 250

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 519

Кино Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак» Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак». 38

Футбол Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала» Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.

Общество В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками Некоторые меры по сдерживанию пандемии коронавируса оказали негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.

Кино Какие блокбастеры переносятся на 2021 год Что касается новинок от Paramount, новая информация такова: "Тихое место 2" взамен 6 сентября 2020 года "назначен" на 23 апреля 2021 года, "Топ Ган: Мэверик" вместо 23 декабря 2020 года увидит свет 2 июля 2021 года. 3

Энергетика Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ В апреле-мае цена на российский газ обходилась Поднебесной в 183-184 доллара за тысячу кубометров, тогда как газ из Туркмении стоил 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, из Казахстана – 192 доллара. 71

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K