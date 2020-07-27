Коронавирус
Аргументы и ФактыКравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели после начала учебного года, до середины сентября, в каждой российской школе будет находиться медработник. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, будет проведена дезинфекция школ, а также использоваться определенные средства защиты.
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Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но традиционные занятия будут, будет проведена дезинфекция школ, будет термометрия на входе…
— Сергей Кравцов, российский политикОбщественное телевидение России 14:12
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В Минпросвещения посоветовали школам отказаться от проведения массовых мероприятий до конца года
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