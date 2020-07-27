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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели после начала учебного года, до середины сентября, в каждой российской школе будет находиться медработник. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, будет проведена дезинфекция школ, а также использоваться определенные средства защиты.
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Сергей Кравцов
Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но традиционные занятия будут, будет проведена дезинфекция школ, будет термометрия на входе…
— Сергей Кравцов, российский политикОбщественное телевидение России 14:12

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Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

РИА Новости14:27

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РБК15:00

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Комсомольская правда14:53

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Lenta.ru14:24

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РЕН ТВ14:14

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Газета.Ru14:05
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