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Кравцов: слово «Бог» по новым правилам орфографии предлагается писать с заглавной буквы

Новый проект правил русской орфографии определяет написание религиозных слов и рекомендует писать слово "Бог" с заглавной буквы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости
«Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — пояснил Кравцов (цитата по ТАСС).
Ведомости
По словам министра, новые правила рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.
RT на русском
Заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил, что "инициатива интересная, но требуется уточнение контекста написания".
Царьград

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