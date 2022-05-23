РИА НовостиКравцов: слово «Бог» по новым правилам орфографии предлагается писать с заглавной буквыНовый проект правил русской орфографии определяет написание религиозных слов и рекомендует писать слово "Бог" с заглавной буквы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.РИА Новости«Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — пояснил Кравцов (цитата по ТАСС).ВедомостиПо словам министра, новые правила рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.RT на русскомЗаместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил, что "инициатива интересная, но требуется уточнение контекста написания".ЦарьградЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowPiter.tvДума ТВStolica58.ruTvtver.ru66.ruВятка-На-СетиDailyКомсомольская правдаIrkutskMediaKarelia.newsИзвестияЦарьградМедиаПотокУралинформбюроАМИТЕЛРусская ПланетаРидусAnewsГлагоLСибдепоПодробнее о событииИгумен Лука заявил о необходимости вернуть написание слова «бог» с заглавной буквыLenta.ru09:34Глава Минпросвещения анонсировал новые правила написания слова «бог»РБК05:12В России могут изменить написание слова «бог»Life.ru05:20В новом проекте правил русской орфографии слово «Бог» предложили писать с заглавной буквыКоммерсантъ05:18Кравцов: слово «Бог» по новым правилам орфографии предлагается писать с заглавной буквыРИА Новости05:35Слово «Бог» в рамках новых правил орфографии предложили писать с заглавной буквыТАСС05:11Минпросвещения России предложило закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквыФАН05:07Показать ещёОценить2,7KПоделиться