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Кравцов: слово «Бог» по новым правилам орфографии предлагается писать с заглавной буквы

Новый проект правил русской орфографии определяет написание религиозных слов и рекомендует писать слово "Бог" с заглавной буквы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости
Кравцов отметил, что действующие сейчас правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере.
Интерфакс
По словам министра, новые правила рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.
RT на русском
Собственные имена языческих божеств тоже следует писать с прописной буквы: Марс, Юнона, Перун.
ТАСС

Подробнее о событии

Кравцов: слово «Бог» по новым правилам орфографии предлагается писать с заглавной буквы
Известия06:49
Слово «Бог» в рамках новых правил орфографии предложили писать с заглавной буквы
ТАСС05:11
В новом проекте правил русской орфографии слово «Бог» предложили писать с заглавной буквы
Коммерсантъ05:18
Глава Минпросвещения анонсировал новые правила написания слова «бог»
РБК05:12
Кравцов: слово «Бог» по новым правилам орфографии предлагается писать с заглавной буквы
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Минпросвещения России предложило закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы
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Министр просвещения Кравцов заявил о предложении писать слово «Бог» с заглавной буквы
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