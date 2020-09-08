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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС. Предложение выдвигали белорусские силовики.В источнике
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РИА Новости

Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину

РИА Новостивчера в 16:18
Lenta.ru

Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Lenta.ruвчера в 12:28
RT на русском

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

RT на русскомвчера в 12:58
Фонтанка.Ру

Член Коордицинационного совета оппозиции Белоруссии рассказал, что ему предлагали вывезти Колесникову из страны «для деэскалации конфликта»

Фонтанка.Рувчера в 12:57
Известия

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Известиявчера в 15:47
Газета.Ru

Родненков рассказал, что Колесникову затолкали в машину силой

Газета.Ruвчера в 13:15
ТАСС

Член совета оппозиции Белоруссии заявил, что Колесникову привели на границу Украины силой

ТАССвчера в 13:00
КП - Беларусь

Швейцария «глубоко озабочена» судьбами Колесниковой, Кравцова и Родненкова

КП - Беларусьвчера в 15:06

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Бренд Crucial, принадлежащий компании Micron, анонсировал оперативную память ограниченной серии Ballistix MAX 5100 для мощных игровых станций и систем для энтузиастов.
3DNewsвчера в 09:16

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Газета.Ruвчера в 13:48
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Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

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Российская газетавчера в 04:07
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