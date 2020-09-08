Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу
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Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС. Предложение выдвигали белорусские силовики.В источнике
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