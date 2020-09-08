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RT на русском
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.В источнике
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РЕН ТВ

Кравцов и Родненков заявили, что не знают, где находится Колесникова

РЕН ТВ02:22
РИА Новости

Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину

РИА Новостивчера в 16:18
ТАСС

Члены совета оппозиции Белоруссии сообщили, что сами согласились выехать на Украину

ТАССвчера в 12:46
Известия

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Известиявчера в 15:47
RT на русском

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

RT на русскомвчера в 12:58
Lenta.ru

Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Lenta.ruвчера в 12:28
Коммерсантъ

Белорусские оппозиционеры рассказали о предложении силовиков вывезти Колесникову из страны

Коммерсантъвчера в 14:25
КП - Беларусь

Швейцария «глубоко озабочена» судьбами Колесниковой, Кравцова и Родненкова

КП - Беларусьвчера в 15:06

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается

Microsoft запустила продажи гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2 в своём интернет-магазине Microsoft Store для широкой публики в ряде стран, больше не ограничиваясь корпоративными клиентами.
3DNews03:41

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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