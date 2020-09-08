В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
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Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.В источнике
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