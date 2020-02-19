Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей

Комсомольская правда19 февраля в 14:57

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В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

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URA.Ru19 февраля в 05:16

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Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
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США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
Парламентская газета 15:20
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В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
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Через 5 лет в самолетах появится бесперебойный Wi-Fi

Руководитель проекта «МС СИН» Национальной технологической инициативы Никита Медвехкв рассказал о введении стандарта Seamless Release 1.0 в российских самолетах.
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Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
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Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
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Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС 19:49
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Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
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Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
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Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:13
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Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
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США провели учения на случай ядерной войны с Россией

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Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

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В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая

Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске.
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«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
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Станция московского метро «Смоленская» закрылась почти на полтора года

Станция Московского метрополитена «Смоленская» закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов.
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Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Дженнифер Лоуренс снимется в комедии

Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
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Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

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Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
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