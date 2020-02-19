Экономика
Российская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Читать в источнике
Оценить395
Подробнее о событии
Показать все источники
В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей
Комсомольская правда19 февраля в 14:57
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Политика
Украина работает над новой редакцией минских соглашений
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что страна начала работать над новой редакцией минских договоренностей по урегулированию конфликта.
Игры
Стильный хоррор-боевик Othercide выходит летом
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Политика
Убить или сжечь? Как эвакуация из Китая стала для Украины тестом на человечность
Президент Зеленский, стремясь вывести свою тушку из-под волны общей критики, занялся процессом спасения украинки, которая осталась в Китае, поскольку при эвакуации из-за головотяпства посольства её отказались забрать вместе с её собачкой.
Политика
США ужесточат режим экспорта в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Технологии
Через 5 лет в самолетах появится бесперебойный Wi-Fi
Руководитель проекта «МС СИН» Национальной технологической инициативы Никита Медвехкв рассказал о введении стандарта Seamless Release 1.0 в российских самолетах.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Происшествия
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Гаджеты
AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG
AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Общество
В Брянске сняли подозрение на коронавирус с гражданки Китая
Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске.
Культура
«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии
Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
Транспорт
Станция московского метро «Смоленская» закрылась почти на полтора года
Станция Московского метрополитена «Смоленская» закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Общество
Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90 процентов) увеличить охват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Космос
Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Авто
Toyota стала автомобилем мечты у россиян
Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.