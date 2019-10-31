Экономика

ВедомостиВедомостиКредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Регулятор видит и другие «тревожные тенденции» – растет доля кредитов людям с высокой долговой нагрузкой, говорила Данилова в сентябре. Больше становится плохих долгов, платеж по которым просрочен более чем на месяц: за год их доля выросла с 1,5 до 1,8% (на февраль 2019 г.), следует из данных ЦБ.
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с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК31 октября в 05:42

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Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Ведомости31 октября в 19:54

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Газета.Ru31 октября в 12:14

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

РБК31 октября в 05:42

Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ

РИА Новости31 октября в 08:09

Долги россиян поставили семилетний рекорд

Lenta.ru31 октября в 07:00

Общий показатель долговой нагрузки населения превысил исторический максимум

ТАСС31 октября в 06:50

Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

RT на русском31 октября в 10:09
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В Одессе провели акцию против демонтажа барельефа Жукову

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Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
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Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

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NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

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Apple запустила свою стриминговую платформу

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
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Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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