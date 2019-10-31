Экономика
ВедомостиКредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Регулятор видит и другие «тревожные тенденции» – растет доля кредитов людям с высокой долговой нагрузкой, говорила Данилова в сентябре. Больше становится плохих долгов, платеж по которым просрочен более чем на месяц: за год их доля выросла с 1,5 до 1,8% (на февраль 2019 г.), следует из данных ЦБ.
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с чего всё началось
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.РБК31 октября в 05:42
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Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ
РИА Новости31 октября в 08:09
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Футбол
Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба
Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».
ФК Ростов 16:14
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Здоровье
Врач рассказала, как определить болезни по запаху
По словам эксперта, изменения в запахах, которые источает тело человека, могут быть первым признаком болезней, которые часто удается диагностировать лишь на поздней стадии.
Дни24 13:12
Футбол
Голкипера «Лидса» могут отстранить за расизм
«The Sun» сообщает, что в девятом туре Чемпионшипа, в котором играли «Лидс» и «Чарльтон», вратарь хозяев Кико Касилья оскорблял нападающего соперников на расовой почве.
Все про Спорт ру 12:46
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings 12:53
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Армия и оружие
Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем
Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru 31 октября в 03:31
Футбол
Нико Ковач: «Даже вдесятером нельзя проигрывать со счетом 1:5»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач раскритиковал игру команды в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5). — Мы хорошо начали игру, но уже через восемь минут все наши планы были разрушены.
Спорт-Экспресс 14:07
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 31 октября в 23:17
Общество
В России начнут продавать растительное мясо из сверчков
В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.
Российская газета вчера в 07:00
Общество
«Роскосмос» назвал причину отказа от «Ангары»
Агентство отмечает, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний семейства ракет «Ангара», которые в «Роскосмосе» называют перспективными.
Lenta.ru 04:05
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Тарантас Ньюс 01:06
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ 07:05
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС вчера в 02:15
Политика
NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Космос
Ученые оценили возможности почв Марса и Луны
Fertilizer Daily вчера в 07:00
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Газета.Ru 01:20
Политика
Кадыров ответил на критику в свой адрес
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес.
Lenta.ru 12:31
Футбол
В РФС опровергли подозрения в подкупе членов исполкома ФИФА ради получения Россией ЧМ-2018
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о том, что перед выборами места проведения ЧМ-2018 российская сторона собрала досье на всех членов исполкома ФИФА и указала в нем методы воздействия на чиновников для получения от них голосов в свою пользу.
Общая газета.RU 31 октября в 08:48
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 16:48
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва 03:17
Происшествия
Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Правоохранительные органы Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить 9-летнюю девочку.
Piter.tv 11:14