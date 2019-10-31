Экономика

ВедомостиВедомостиКредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Регулятор видит и другие «тревожные тенденции» – растет доля кредитов людям с высокой долговой нагрузкой, говорила Данилова в сентябре. Больше становится плохих долгов, платеж по которым просрочен более чем на месяц: за год их доля выросла с 1,5 до 1,8% (на февраль 2019 г.), следует из данных ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК31 октября в 05:42

Подробнее о событии

Долговая нагрузка на россиян стала максимальной за семь лет, заявили в ЦБ

РИА Новости31 октября в 08:09

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Газета.Ru31 октября в 12:14

Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

RT на русском31 октября в 10:09

Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Ведомости31 октября в 19:54

Долги россиян поставили семилетний рекорд

Lenta.ru31 октября в 07:00

Общий показатель долговой нагрузки населения превысил исторический максимум

ТАСС31 октября в 06:50

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

РБК31 октября в 05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

РБК 17:40
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 вчера в 02:33
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 31 октября в 13:42
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток 03:42
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Находке увеличилось до трёх

В результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
RT на русском 00:43
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Футбол

Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»

Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Общество

Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки

Говорит Москва 03:17
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 16:48
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Происшествия

Под Самарой перевернулся автобус со школьниками

Газета.Ru 18:24
Гаджеты

Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года

В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника

В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru 09:01
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM вчера в 02:27
Музыка

Сергей Жуков стал зомби в новом клипе

Сергей Жуков не зря выбрал Хэллоуин для даты релиза, ведь клип на песню «Я больной тобой» — дебютная работа группы в жанре хоррора.
StarHit.ru 31 октября в 13:00
Футбол

Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба

Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».
ФК Ростов 16:14
Общество

Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» людей, которые пытались сжечь цветы у места, где демонтировали памятник маршалу Жукову в Одессе.
РБК 20:26
Спорт

Мужская и женская сборные России победили на командном ЧЕ по шахматам

Sportbox.RU 08:42
Космос

Ракета «Ангара» полностью заменит «Протоны» в 2024 году

Россия полностью заменит ракеты-носители "Протон" на экологически чистую ракету "Ангара" через 5 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 03:45
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru 20:04
Футбол

Зенит — ЦСКА 1:1

Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:56
Футбол

ПСВ ушел от поражения в матче со «Спартой»

В матче 12-го тура чемпионата Голландии ПСВ ушел от поражения в матче со "Спартой" из Роттердама в добавленное ко второму тайму времени — 2:2.
Спорт-Экспресс 16:39
Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

3DNews вчера в 16:17
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Политика

Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 19:43
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 12:47
Политика

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное