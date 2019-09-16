с чего всё началось

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Волейбол Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.

Происшествия Отчим Кокорина наехал на журналиста Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Здоровье Россия закупила «Фризиум» на несколько лет вперед Запасов противосудорожного препарата «Фризиум», закупленного Московским эндокринным заводом по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, хватит на несколько лет.

Политика Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в 2020 году, когда состоится конгресс угро-финских народов.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Политика МИД Украины не верит в осуществление формулы обмена «всех на всех» Формула обмена заключёнными по формуле «всех на всех» является нежизнеспособной, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 сентября в эфире телеканала ICTV.

Политика Трамп не исключил военного ответа США на атаку в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия США могли бы стать пропорциональным ответом на атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке, пишет СВS.

Недвижимость В московском районе рухнули цены на жилье К началу сентября 2019-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в районе составила 240,5 тысячи рублей.

Происшествия Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.

Общество Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Политика В России предложили изменить правила ухода в отпуск Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.

Общество Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России В строительной отрасли профессии инженера-строителя, инженера строительного контроля, архитектора, прораба, геодезиста, геолога и каменщик входят в перечень наиболее высокооплачиваемых.

Политика В Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана 16 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".