Финансы
ТАССКредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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Кредитная нагрузка населения в сентябре превысила пиковые значения 2013-2014 годов в 75% регионов страны, сообщил Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике (стр. 72).Forbesвчера в 12:33
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