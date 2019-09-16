с чего всё началось

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Армия и оружие В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок» Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.

Происшествия Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.

Общество В России предложили изменить правила ухода в отпуск Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.

Политика Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно 18 апреля президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики.

Авто Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.

Кино Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.

Происшествия Закон для своих и закон для чужих Приговор к лишению свободы при явных, но проигнорированных судом доказательствах невиновности подсудимого, сопоставимый по тяжести с недавним сроком бывшему сотруднику ФСБ, пытавшему подозреваемого стволом карабина, отражает несправедливость и пристрастность отечественной Фемиды, ее принципиально разный подход к «своим» и «чужим».

Политика ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Армия и оружие Россия развернула С-400 в Арктике Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.

Культура Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.

Космос Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.

Армия и оружие В Узбекистане ввели новые воинские звания Министерство обороны Узбекистана вводит в вооруженных силах республики новые воинские звания, сообщает 17 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на данные министерства юстиции.

Шоу-бизнес Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Политика Повторные парламентские выборы начались в Израиле В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.