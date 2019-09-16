с чего всё началось

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Происшествия При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.

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Происшествия Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Кино Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

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Шоу-бизнес Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге Во вторник, 17 сентября, в Петербурге состоится свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Кино Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.

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Происшествия 6-летний мальчик провел неделю у трупа матери В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.

Интернет В работе Google произошел очередной сбой Сайт мониторинга известных интернет-систем Downdetector сообщил о сбое в работе сервисов Google.

Гаджеты Onda B250 D32-D3 — гигантская системная плата с 32 портами SATA Модель B250 D32-D3 имеет габариты 404,5 х 310,5 мм и располагает 32 портами SATA, причём двойными, обеспечивающими сразу и подключение питания для накопителей.

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Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

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Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Авто Представлена новая Toyota Corolla для Японии Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris, вернулись к прежнему формату.