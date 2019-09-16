Финансы

ТАССТАССКредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

ТАСС11:59

Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов

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Кредитная нагрузка россиян в большинстве регионов превысила пик 2014 года

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Газета.Ru11:54

Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75% регионах

ПРАЙМ11:52

Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов

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