Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.

Кино Умер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк. Известность ему принес сериал «Беверли-Хиллз, 90210».

Шоу-бизнес Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк Ранее NewsFrol сообщил, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга.

Здоровье Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком Ученые из Австралии выяснили, какие продукты помогают снизить риск онкологических заболеваний.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Общество Названа неожиданная опасность парацетамола Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

Экономика Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Энергетика Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Происшествия В Москве столкнулись три автобуса Три автобуса столкнулись возле остановки на западе Москвы, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении 23-летний мужчина скончался в карете скорой помощи по пути в больницу, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области.

Шоу-бизнес Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.

Политика Небензя призвал не спешить с выводами по атаке на саудовские НПЗ Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает не спешить с выводами относительно ответственности за атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Шоу-бизнес Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.

Армия и оружие Лидер ИГ рассказал о планах на будущее Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой заявил, что ожидает от встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) решений по обмену "всех на всех", отводу сил, выборам на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Авто Kia Stinger получил в России «стильную» версию Дилеры KIA в России начали продажи спортивных фастбеков KIA Stinger в новой комплектации Style.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Кино Роберт Дауни-младший снова появится в образе Железного человека В материале о вручении кинопремии Saturn Awards, присуждаемой Американской академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, издание Deadline упомянуло о возможном возвращении на экраны актера Роберта Дауни-младшего в образе супергероя Железного человека.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".