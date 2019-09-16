Финансы
ТАССКредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Происшествия
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".
РИА Новости 23:16
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Гаджеты
Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября
В Китае Honor Play 3 с 17 сентября можно будет купить по цене 999 юаней (9 тыс. рублей) за версию 4/64 ГБ, и 1299 юаней (12 тыс. рублей) за модификацию 6/2128 ГБ.
Astera 07:11
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес
Ксении Собчак подарили сертификат на роды
К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.
Wday.ru 09:34
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье
Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Кино
Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев
Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна 07:30
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru 05:41
Здоровье
В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 73%
«В городе Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, заболеваемость выше уровня прошлой недели на 73%», — сообщили в ведомстве.
Политсовет 08:54
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
ГЛАС.RU 14 сентября в 07:03
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор 05:00
Общество
Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Экономика
Новый платеж с зарплаты появится в России
Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Упрощёнка вчера в 17:21
Баскетбол
Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт вчера в 15:57
Экономика
Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09