Финансы

ТАССТАССКредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

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Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов

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Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75% регионах

ПРАЙМ11:52

Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов

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