с чего всё началось

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Google Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Общество На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".

Происшествия Воронежский штаб Навального лишился координатора после обысков Воронежский штаб оппозиционера Алексея Навального покинул координатор Павел Смирнов.

Политика Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий.

Экономика Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей «Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».

Происшествия Четыре страны Центральной Америки остались без электричества Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Шоу-бизнес Шепелев призвал семью Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, призывая сделать официальное заявление о состоянии ее здоровья.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Гаджеты Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит 17 сентября В Китае Honor Play 3 с 17 сентября можно будет купить по цене 999 юаней (9 тыс. рублей) за версию 4/64 ГБ, и 1299 юаней (12 тыс. рублей) за модификацию 6/2128 ГБ.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

Кино Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Политика Трамп сообщил, что в начале его президентства был дефицит боеприпасов Президент США Дональд Трамп сообщил, что в начале его президентства в 2017 году в стране был дефицит боеприпасов.

Политика Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Политика Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Соединенным Штатам следует извиниться за бомбардировки Югославии.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Энергетика «Нафтогаз» сравнил цену на российский газ до и после Стокгольмского арбитража Цена на российский газ для Украины в III квартале 2019 года без судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже была бы в 2 раза выше рыночного уровня, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.