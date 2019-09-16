Финансы
ТАССКредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 14 сентября в 08:36
Армия и оружие
Удар по нефтяному сектору демонстрирует уязвимость Саудовской Аравии в войнах Ближнего Востока
Одним из явных последствий военного поражения оппозиционных групп в Сирии стал рост авторитета России и Ирана на Ближнем Востоке и ослабление позиций Саудовской Аравии, Катара и ряда других государств.
Вести.Финанс 16:34
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившего к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 20:04
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%.
Известия 19:36
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Авто
Россияне отказываются платить транспортный налог
В России наблюдается высокий уровень задолженности по транспортному налогу: в среднем по стране долг составляет почти 30% от общего объема годовых отчислений.
Автоновости дня вчера в 21:28
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 14 сентября в 01:40
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Атака по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была совершена не из Йемена, заявил в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, сообщает Al Arabiya.
Национальная служба новостей 12:21
Киберспорт
RAMZEs сменил Virtus.pro на Evil Geniuses
Игромания.ру 10:17
Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Футбол
Торино — Лечче 1:2
Чемпионат Италии 3-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru 14 сентября в 02:55
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались осложнения
Ранее стало известно, в какой клинике находится Заворотнюк.
ФедералПресс 03:56
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Театры
Пассажиры самолетов смогут увидеть тверскую «Пустоту»
Спектакль Тверского ТЮЗа вошел в список спектаклей, которые показывают на борту самолетов авиакомпании «Россия».
Tverigrad.ru 07:00
Футбол
ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов»
Кубань 24 вчера в 14:00
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
«Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Чемпионат 10:27
Общество
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
На лотерейный билет Гослото "4 из 20" победитель потратил 200 рублей.
РИА Новости 10:59
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости 19:38