В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК).

с чего всё началось

Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов среди их общего числа, в четвертом квартале 2019 года вернулся к уровню 2014 года и составил 96 пунктов, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO.

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