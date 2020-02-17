Экономика
ПРАЙМ«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов среди их общего числа, в четвертом квартале 2019 года вернулся к уровню 2014 года и составил 96 пунктов, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК).РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Происшествия
Шторм вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»
Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии 77-метровый грузовой «корабль-призрак» «Альта» без единого члена экипажа на борту, сообщает Irish Examiner.
Биатлон
Логинов завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, Италия.
Происшествия
В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Игры
СМИ: «королевская битва» в Call of Duty: Modern Warfare выйдет не раньше марта
Релиз «королевской битвы» в Call of Duty: Modern Warfare состоится в начале марта.
Политика
В России отреагировали на вызов поверенного России в МИД Украины
Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины и выразили ему протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море.
Экономика
ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Общество
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Общество
В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ
В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Общество
Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады
Евгений Куйвашев попросил у Кремля денег для Деревни Универсиады Так как FISU не согласовывала строительство деревни в «Новокольцовском», то построить ее за счет средств, выделяемых на Универсиаду, не получится.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Здоровье
Минздрав РФ предлагает расширить национальный календарь прививок
Национальный календарь прививок предлагается расширить и ввести в него дополнительные прививки от четырех инфекций.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Шоу-бизнес
Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил про слова его отца о пенсии.
Наука
«Тихий» сверхзвуковой самолет испытают в США в 2021 году
Испытательный полет бесшумного сверхзвукового пассажирского самолета X-59, разрабатываемого американской компанией Lockheed Martin, планируется провести в 2021 году, сообщает Space.com.
Происшествия
В Красноярске два человека пострадали при хлопке на котельной
Два человека пострадали при хлопке на котельной в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.