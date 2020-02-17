Экономика

РБКРБК«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК).
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Индекс кредитного здоровья дорос до пятилетнего максимума

Саминвестор00:39

Индекс «кредитного здоровья» россиян вернулся к уровню 2014 года

ФедералПресс00:31

РБК: «Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Мой Брянсквчера в 23:50

«Кредитное здоровье» граждан вернулось к докризисному уровню

Новые Известия00:28

Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Коммерсантъвчера в 23:43

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Интерфакс вчера в 21:41
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Армия и оружие

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
КП - Донецк 15 февраля в 08:40
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Энергетика

Турция сокращает закупки у «Газпрома»

Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика

Ирландия пожаловалась на активность российской разведки

Еще одним поводом для беспокойства издание называет якобы усилившуюся деятельность российской разведки в порту Дублина, изучающей инфраструктуру стратегического объекта.
Lenta.ru вчера в 22:48
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
Шоу-бизнес

Мария Голубкина перестала скрывать лицо в морщинах

Мария уверена, что стареть — нестрашно, поэтому смело показывает общественности морщины на лице.
StarHit.ru вчера в 22:30
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков

Коммерсантъ вчера в 12:59
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
News.ru вчера в 09:15
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

RT на русском вчера в 16:53
Происшествия

Жительница Саратова умерла в ванной

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле умершей найти не удалось.
Новости Саратова 00:13
Происшествия

В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

Керченский городской суд постановил арестовать на десять суток четверых украинских граждан, которых российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
RT на русском вчера в 07:48
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН вчера в 13:12
Наука

В Иркутске готовят программу новых глубоководных исследований Байкала

"Рифты" Директор опытно-конструкторского бюро океанологической техники РАН Сергей Суконкин сообщил ТАСС, что глубоководные обитаемые аппараты "Рифт-1" и "Рифт-2" (которые сейчас стали называть "Байкал-1" и "Байкал-2" в связи с новыми планами по изучению озера), начали создавать в 1980-х годах для Академии наук.
ТАСС Наука 14 февраля в 20:21
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Общество

В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
RT на русском вчера в 15:12
Политика

В Москве проходит митинг за референдум по поправкам в Конституцию

С.Удальцов добавил, что с трибуны звучат призывы бойкотировать голосование по поправкам или голосовать на нем протестно, если требования оппозиции не будут восприняты.
Эхо Москвы 15 февраля в 06:12
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомств

Astera 14 февраля в 11:56
Общество

В Китае могут ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Китайские власти в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом и искажает данные о состоянии заболевшего.
Накануне.Ru вчера в 21:06
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости вчера в 02:15
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

ГЛОНАСС сможет отследить использование ремня безопасности

Как сообщает ТАСС со ссылкой на НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет», предполагается, что с 2022 года информация об использовании ремня безопасности водителем в автомобиле, полученная дистанционно по беспроводной интернет-связи или через диагностический порт на станции техобслуживания, в обязательном порядке будет обрабатываться платформой «Автодата» (проект по сбору автомобильных данных).
SpeedMe вчера в 22:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное