Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИндекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Индекс кредитного здоровья Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в четвертом квартале 2019 года вернулся на уровень конца 2014 года. Доля заемщиков с большой просрочкой по кредиту сократилась на 1,71 процентного пункта, до 13,35%, говорится в исследовании НБКИ, которое приводит РБК.
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с чего всё началось

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК).
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

НБКИ: «кредитное» здоровье россиян резко улучшилось

Вести.Ru05:08

Индекс кредитного здоровья вернулся на докризисный уровень

Коммерсантъвчера в 23:43

Индекс кредитного здоровья россиян вернулся на докризисный уровень

Forbes02:09

Индекс кредитного здоровья россиян вернулся на докризисный уровень

BFM.ru01:39

Индекс «кредитного здоровья» россиян вернулся к уровню 2014 года

ФедералПресс00:31

Кредитное здоровье жителей РФ вернулось к уровню 2014 года

REGNUM04:18

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

РБКвчера в 22:00
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Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать

Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Газета.Ru 04:33
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Общество

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Интерфакс 04:59
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Ведомости вчера в 21:38
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 15 февраля в 06:19
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Политика

Путин не отправлял войска в Ливию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:41
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском 00:34
Армия и оружие

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

Депутаты бундестага от Левой партии подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» в рамках запланированных на март международных учений в Европе под руководством США и при участии НАТО DEFENDER-Europe 20.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала двухлетнего внука у невестки-наркоманки

НТВ вчера в 14:25
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Актуальные Новости 04:51
Биатлон

Й. Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков

Третье место досталось нашему соотечественнику Александру Логинову. Ранее ГЛАС сообщал о словах Т. Бё про российских болельщиков.
ГЛАС.RU 03:06
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Технологии

ГСС начала испытания агрегатов отечественного производства для SSJ-New

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) испытывают проблемы с продажами SSJ-100, но при этом уже начали испытания первой крупной системы для проекта SSJ-New.
Накануне.Ru 04:14
Политика

WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
РБК 01:32
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогую портативную колонку в приятном дизайне

Ferra 04:06
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Общество

Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»

Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Коммерсантъ 04:40
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
РИА Новости 04:55
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы стали платными.
Москва 24 03:09
Общество

Роскомнадзор заблокировал два форума за публикацию баз данных россиян

Роскомнадзор ограничил доступ к форумам phreaker.pro и dublikat.eu. На них продаются базы персональных данных россиян.
Коммерсантъ 02:59
Гаджеты

Экран смартфона Samsung Galaxy Z Flip лопнул на морозе

Известно, что Samsung покупателю раскладного смартфона заменила экран, вот только не сообщается во сколько обошлась данная процедура.
Astera 04:13
Политика

В Совфеде уверены, что РФ может перейти на контрактную систему в армии

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что со временем Россия может полностью перейти на контрактную форму в армии.
Газета.Ru 01:36
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