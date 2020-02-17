Экономика

РБКРБК«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
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«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК).
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