Экономика
РБК«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Футбол
Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить на год
По данным The Athletic, вместо двух лет отстранение может продлиться всего один год, соответствующее решение может принять CAS после рассмотрения апелляции со стороны клуба АПЛ.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Футбол
Арбитр Сергей Лапочкин — о Михаиле Вилкове
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о настроении Михаила Вилкова, которого много критиковали в прошлом году.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Футбол
АЕК Карреры выиграл третий матч подряд в чемпионате Греции
В матче 24-го тура чемпионата Греции АЕК, который тренирует экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, играл на выезде с «Арисом».
Общество
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Политика
Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
Биатлон
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
Футбол
«Лацио» одержал волевую победу над «Интером»
Футбол
Сёмин назвал самого «чудного» легионера в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, какого легионера он считает самым чудным за всю свою карьеру.
Экономика
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Политика
Трамп на лимузине открыл главный этап гонок NASCAR во Флориде
Лидер США проехал на лимузине по гоночной трассе в штате Флорида, где начались заезды Национальной ассоциации гонок NASCAR.
Армия и оружие
Турцию уличили в передаче вооружения боевикам в Идлибе
Турция снабжает вооружением и техникой боевиков в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, заявил ТАСС со ссылкой на свой военно-дипломатический источник.