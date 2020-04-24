Экономика
Urbc.RuКредитные долги россиян перед МФО за год выросли на 47%
На конец марта 2020 года количество просроченных кредитов более чем на 90 дней в микрофинансовых организациях (МФО) достигло 4,4 млн ссуд, что на 47% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.ТАССвчера в 21:03
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