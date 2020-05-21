с чего всё началось

Москва, 21 мая 2020, 12:49 — REGNUM Для заявки на кредитные каникулы граждане России теперь получили возможность отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счёта в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги». Об этом 21 мая говорится в пресс-релизе Банка России.

Здоровье В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,3K

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 382

Политика Трамп обвинил Китай в проведении дезинформационной кампании «Китай проводит масштабную кампанию по дезинформации, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они это делали десятилетиями, пока я не пришел [к власти]!», - написал Трамп в своем Twitter. 1

Кино Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев. 4

Общество Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России По словам руководителя ведомства, в самом плане предусмотрены несколько блоков различных задач для восстановления сфер экономики в связи с пандемией коронавируса.

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 594

Общество В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 50

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 1,7K

Общество В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей. 930

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 6

Политика Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН. 193

Общество От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.

Экономика Минэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7% По последним прогнозам министерства, в 2021 год уровень безработицы в стране немного сократится и составит 5,4%, в 2022 году он опустится до 4,9%, а в 2023 - до 4,7%, передает ТАСС. 16

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 14

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 33

Гаджеты AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами. 8

Музыка Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube. 17