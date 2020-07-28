Экономика

ТАССТАССКредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей

Кредитные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предоставлены физическим лицам на общую сумму 113 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
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Кредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей

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Сбербанк назвал долю заявок на кредитные каникулы без нужных документов

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Банкиры хотят уточнить у ЦБ нюансы предоставления заемщикам кредитных каникул без документов

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Почти 500 тыс. частных клиентов во время пандемии обратились в Сбербанк за реструктуризацией

Агентство Москвавчера в 03:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

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Общество

Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
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Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
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МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

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Общество

Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
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Суд в Петербурге арестовал мужчину, жестоко убившего свою жену

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Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией по С-400

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Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
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Документальный фильм о хабаровских демонстрациях в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала собирается выпустить генпродюсер телеканала RTVi, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты вчера в 21:53
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Экономика

Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат

Мишустин предложил найти сбалансированное решение для условий работы российских и зарубежных площадок онлайн-ретейла, "улучшить сервис и скорость доставки товаров".
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Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату боя российского и американского бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
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В свою очередь Лихачев отметил, что начало сборки и монтажа токамака - важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и для всей мировой науки.
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В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
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Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
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«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля

Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей

Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
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