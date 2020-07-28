Экономика
ТАССКредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей
Кредитные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предоставлены физическим лицам на общую сумму 113 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
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Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии
ТРК Сейм (Курск)вчера в 05:30
Сбербанк напоминает, как правильно воспользоваться кредитными каникулами
Комсомольская правдавчера в 08:15
Почти 500 тыс. частных клиентов во время пандемии обратились в Сбербанк за реструктуризацией
Агентство Москвавчера в 03:55
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Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Футбол
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в седьмом туре чемпионата России
РИА Новости 09:11
Общество
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Авто
В России в 1 полугодии выросла средневзвешенная цена нового автомобиля
По данным специалистов аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 9% по итогам периода с января по июнь 2020 года и достигла отметки в 1,676 миллиона рублей.
32CARS.ru 06:33
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
Сергей Шнуров прошел в колонне протестующих по центру Хабаровска
Документальный фильм о хабаровских демонстрациях в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала собирается выпустить генпродюсер телеканала RTVi, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Губерния вчера в 23:02
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Путешествия
Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ
После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты вчера в 21:53
Экономика
Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат
Мишустин предложил найти сбалансированное решение для условий работы российских и зарубежных площадок онлайн-ретейла, "улучшить сервис и скорость доставки товаров".
Вести.Ru 06:50
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату боя российского и американского бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Lenta.ru 09:15
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
В свою очередь Лихачев отметил, что начало сборки и монтажа токамака - важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и для всей мировой науки.
Интерфакс 06:29
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 09:01
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Футбол
«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля
Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Интернет
«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей
Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00