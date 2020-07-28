Экономика
ТАССКредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей
Кредитные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предоставлены физическим лицам на общую сумму 113 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
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Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии
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Сбербанк напоминает, как правильно воспользоваться кредитными каникулами
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Почти 500 тыс. частных клиентов во время пандемии обратились в Сбербанк за реструктуризацией
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
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Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
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Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
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Происшествия
Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии
Сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.
ТАСС 15:16
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Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
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Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12
Происшествия
В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы
Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии.
РБК 13:37
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Китай стал закупать значительно меньше российского газа
Объём закупок Китаем российского газа в первом полугодии 2020 года значительно сократился.
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Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 водоплавающих птиц
Восемнадцать водоплавающих птиц погибли по не установленным пока причинам в Калининградском зоопарке, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.
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Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей
Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
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Новичка «Спартака» сравнили с Халком
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий в чемпионате Узбекистана за «Навбахор», прокомментировал возможный переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак».
Спорт день за днем 11:59
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
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Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
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Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
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Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
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