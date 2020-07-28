Экономика

ТАССТАССКредитные каникулы предоставлены жителям Ямала на сумму 113 млн рублей

Кредитные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предоставлены физическим лицам на общую сумму 113 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
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Агентство Москвавчера в 03:55
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

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Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
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Общество

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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Происшествия

В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
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Армия и оружие

Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы

Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии.
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Энергетика

Китай стал закупать значительно меньше российского газа

Объём закупок Китаем российского газа в первом полугодии 2020 года значительно сократился.
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Происшествия

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Восемнадцать водоплавающих птиц погибли по не установленным пока причинам в Калининградском зоопарке, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.
ТАСС 13:49
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Финансы

Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей

Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
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Новичка «Спартака» сравнили с Халком

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий в чемпионате Узбекистана за «Навбахор», прокомментировал возможный переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак».
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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Авто

В России заметили Skoda Octavia нового поколения

Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
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Кино

Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
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На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге

На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

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Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
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