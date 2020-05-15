Экономика
СаминвесторКредитные каникулы привели к снижению доли просрочки
В ипотеке просрочка снизилась на 0,5 процентного пункта, до 1,6%, в сегменте кредитных карт - на 0,2 процентного пункта, до 9,3%. Эксперты считают, что этому способствовали программы реструктуризации задолженности, в том числе в рамках закона о кредитных каникулах.
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Политика
Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия
Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
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Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что поединок за чемпионство в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейтжи запланирован на лето.
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Коммерсантъ вчера в 11:01
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Общество
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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где действуют ограничительные меры.
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Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru вчера в 15:31
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Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок
"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
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Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
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Ведомости вчера в 11:06
Политика
Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине
Киев, 15 мая 2020, 00:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети на Украине, соответствующий документ 14 мая опубликован на сайте главы государства.
REGNUM вчера в 17:42
Общество
Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса
Словения стала первой страной в Европе, которая заявила о завершении эпидемии коронавируса.
Украина.ру 01:40
Футбол
Быть или не быть: исполком РФС решит, можно ли спасти футбольный сезон
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
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Lenta.ru вчера в 20:06
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Климкин испугался визита Козака в Берлин
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В индийской прессе: ВМС Индии к 2030 году выйдут на третье место в мире
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
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Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
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