Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
РБК00:00
Подробнее о событии
Ведомости

Банки заявили об угрозе кредиткам из-за штрафов за навязанные услуги

Ведомости02:31
Москва 24

Кредитные карты оказались под угрозой из-за штрафов за навязанные услуги

Москва 2402:26
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
News.ru

Банки: закон о кредитах поставит под удар механизм кредитных карт

News.ru01:58
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
Телеканал 360°

Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
114

«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт в рамках 4 квалификационного раунда Лиги Европы против израильскго «Маккаби Хайфа», а «Ньюкасл» отправится в гости к «Ньюпорту», чтобы сразиться с ними в Кубке Английской Лиги.
Честный рейтинг букмекеров19:01

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
37

Упавшая бабушка пролежала на полу в больнице в Уфе несколько часов

Видео с пациенткой из Уфы появилось накануне в соцсети, самое страшное заключается в том, что упавшая с кровати пожилая женщина пролежала на полу в уфимской больнице несколько часов со слов очевидцев.
Kursk.comвчера в 13:31
386

В Москве 942 пациента излечились от коронавируса за сутки

Еще 942 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID-19 более 246 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:05
957