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Lenta.ru
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБК00:00
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Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
News.ru

Банки: закон о кредитах поставит под удар механизм кредитных карт

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Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

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Кредитные карты оказались под угрозой из-за штрафов за навязанные услуги

АБН01:09
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Банки: закон со штрафами ударит по выдаче кредиток

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