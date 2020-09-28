Кредитные карты в России оказались под угрозой
Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги
Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
РБК00:00
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