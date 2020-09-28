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Lenta.ru
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, больше всего под угрозой окажется сегмент кредитных карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг.
РБК00:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
News.ru

Банки: закон о кредитах поставит под удар механизм кредитных карт

News.ru01:58
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00
АБН

Кредитные карты оказались под угрозой из-за штрафов за навязанные услуги

АБН01:09
ФедералПресс

Банки: закон со штрафами ударит по выдаче кредиток

ФедералПресс00:53
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ
REGNUM25 сентября в 04:25
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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