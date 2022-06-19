«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о том, сможет ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выступить посредником в переговорах России и Украины, поскольку она ушла в отставку и не собирается возвращаться в политику.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что взаимодействие России и США в рамках договора СНВ-3 не прерывалось, рассмотрение профильных вопросов и обмен данными продолжаются.
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.