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Кредитные организации сворачивают сети отделений

В мае Сбербанк ускорил закрытие допофисов и впервые в этом году опередил банковский сектор по количеству закрытых отделений, следует из данных ЦБ.
Коммерсантъ
Всего за январь—май 2022 года Сбербанк закрыл 159 отделений, остальные игроки — 511.
Коммерсантъ
В Сбербанке не раскрыли “Ъ”, в каких именно регионах произошло закрытие офисов, отметив, что «покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне».
Коммерсантъ
Те, у кого заканчивается срок вкладов, могут воспользоваться партнерской сетью банкоматов для снятия или перевода денег в рамках льготных лимитов, уточнили банкиры.
Forbes

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Российские банки с начала года закрыли больше 600 отделений в стране
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